На Подолі хочуть відновити будинок, у якому жив Хвойка, і створити інтерактивний музей

Група українських науковців виступила з ініціативою створення сучасного інтерактивного музею, присвяченого життю та діяльності видатного українського археолога Вікентія Хвойки.

Про це пише видання “Вечірній Київ”.

Зі своєю ідеєю науковці звернулися до Кабміну, МКІП та КМДА. Для реалізації цього проєкту пропонується відновити науково-культурне функціонування історичної будівлі по вулиці Ігоревській, 9 у Києві, де протягом 1898-1914 років жив сам Хвойка.

Окрім створення інтерактивного музею Вікентія Хвойки, українські науковці також висунули ідею заснування Інституту реконструкції археологічних знахідок. Цей інститут мав би використовувати методи, розроблені Хвойкою, а також досвід міжнародних дослідницьких проєктів.

Вчені також закликали ввести інформацію про життя і діяльність Вікентія Хвойки в навчальні програми і зміст підручників з історії України для шкіл та університетів.

Пропонують також випустити поштову марку “175 років В.Хвойки” й актуалізувати премію імені В.В. Хвойки за видатні відкриття в галузі археології.

Раніше ми писали, що у Полтаві хочуть відреставрувати будівлю 1890-х .

Фото: з відкритих джерел