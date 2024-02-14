Власники “Скворечника” відкрили новий простір на Подолі: з йогою, чайними церемоніями і шоурумом

На Костянтинівській запрацював багатофункціональний простір Skvo. Його відкрили власники “Скворечника” на Гідропарку. На відміну від літнього простору ця локація буде відкрита увесь рік.

У Skvo на Подолі працюватиме чайний простір із лекціями та бесідами, шоурум з крафтовими речами від українських виробників, а також масажний кабінет.

Там планують проводити заняття з йоги, різноманітні відновлювальні заходи, одноденні ретріти, танцювальні й тілесні терапевтичні події, підтримуючі психологічні зустрічі, арттерапевтичні заняття і творчі майстеркласи.

Нагадаємо, що літнє кафе на деревах “Скворечник” з авторською вегетаріанською кухнею працює з 2015 року. Там проводять освітні події, концерти, майстеркласи, семінари та тренування з йоги. Спершу простір знаходився в парку імені Пушкіна. Потім — на Трухановому острові. У 2018-му локація переїхала до Гідропарку. Алкоголь, кальян і сигарети відвідувачам простору не пропонують.

Адреса: вул. Костянтинівська, 63

Фото: Skvo