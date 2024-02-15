Будматеріали для дому та дачі
Квартири після ремонту чи затишний будинок, дача – нелегке завдання для їх власників. Щоб зробити своє житло не таким, як у всіх ми прикладаємо багато сил. Але часто люди женуться за дешевизною і зовсім забувають про якість матеріалів. Доступну ціну та відмінну якість вам запропонують в інтернет-магазині Леруа Мерлен, де консультанти нададуть повну інформацію про будь-який товар.
Два основні види будматеріалів
Будівельні матеріали можна розділити на два основні види
- Група натуральних матеріалів, до яких належать бетон, дерево, цемент. Найчастіше ці матеріали використовують при покрівельних роботах та вигонці стін.
- Група штучних матеріалів. Вони мають свою характеристику та виготовляються за особливими технологіями. В основному це оздоблювальні матеріали, гідроізоляція та утеплення.
Призначення будматеріалів
За своїм призначенням будматеріали поділяються на
- Речовини в'яжучі (вапно, гіпс і т.д.)
- Стіни (цегла, ракушняк, панель)
- Матеріали для заповнення (штучні та природні матеріали, наприклад гравій)
- Покрівельний матеріал (шифер, профнастил, черепиця та м'яка черепиця)
- Герметизація (різні утеплювачі, піна тощо)
- Оздоблювальні матеріали (керамічна та глиняна плитка, пластикові та керамогранітні панелі)
- Шумо та теплоізоляція (різні волокна синтетичного виробництва)
Будматеріали та їх властивості
У всіх будівельних матеріалів є свої властивості, за допомогою яких можна визначити їх призначення
- Звуко та Шумо проникність
- Стійкість до хімікатів
- густина
- Твердість
- Пористість
- Сприйнятливість до вологості
- Вогнестійкість
- Міцність
- Витривалість
- Вага
- Водопоглинання
Вибираємо будівельні матеріали
Якісні матеріали є найголовнішим фактором в кінцевому результаті. Професіонали радять дотримуватися наступних правил
- Насамперед ознайомтеся із сертифікатом на якість
- Не забувайте порівнювати ціни на сайтах
- Працюйте лише з перевіреними виробниками
- Гарантія товару
- Враховувати умови зберігання та транспортування товару
- Вимоги яким має відповідати товар під час будівництва чи ремонту
Дотримуючись наших порад, ви завжди робите правильний вибір, що значно економить ваші сили та фінанси. А це забезпечує надійність та комфорт вашого затишного "гніздечка". Приділяйте більше уваги вибору будматеріалів і результат не забариться.