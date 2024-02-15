Будматеріали для дому та дачі

Квартири після ремонту чи затишний будинок, дача – нелегке завдання для їх власників. Щоб зробити своє житло не таким, як у всіх ми прикладаємо багато сил. Але часто люди женуться за дешевизною і зовсім забувають про якість матеріалів. Доступну ціну та відмінну якість вам запропонують в інтернет-магазині Леруа Мерлен, де консультанти нададуть повну інформацію про будь-який товар.

Два основні види будматеріалів

Будівельні матеріали можна розділити на два основні види

Група натуральних матеріалів, до яких належать бетон, дерево, цемент. Найчастіше ці матеріали використовують при покрівельних роботах та вигонці стін.

Група штучних матеріалів. Вони мають свою характеристику та виготовляються за особливими технологіями. В основному це оздоблювальні матеріали, гідроізоляція та утеплення.

Призначення будматеріалів

За своїм призначенням будматеріали поділяються на

Речовини в'яжучі (вапно, гіпс і т.д.)

Стіни (цегла, ракушняк, панель)

Матеріали для заповнення (штучні та природні матеріали, наприклад гравій)

Покрівельний матеріал (шифер, профнастил, черепиця та м'яка черепиця)

Герметизація (різні утеплювачі, піна тощо)

Оздоблювальні матеріали (керамічна та глиняна плитка, пластикові та керамогранітні панелі)

Шумо та теплоізоляція (різні волокна синтетичного виробництва)

Будматеріали та їх властивості

У всіх будівельних матеріалів є свої властивості, за допомогою яких можна визначити їх призначення

Звуко та Шумо проникність

Стійкість до хімікатів

густина

Твердість

Пористість

Сприйнятливість до вологості

Вогнестійкість

Міцність

Витривалість

Вага

Водопоглинання

Вибираємо будівельні матеріали

Якісні матеріали є найголовнішим фактором в кінцевому результаті. Професіонали радять дотримуватися наступних правил

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Вимоги яким має відповідати товар під час будівництва чи ремонту

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