В росії хочуть продати вкрадену в України картину Айвазовського "Місячна ніч"

В росії виставили на аукціон картину Івана Айвазовського "Місячна ніч", яку незаконно вивезли з Маріупольського краєзнавчого музею на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив юрист та експрокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

“Місячну ніч” та ще 51 полотно експонували у Маріупольському краєзнавчому музеї на момент анексії Криму. Виставку планували завершити у травні 2014 року, але після окупації півострова керівництво Сімферопольського музею закрило її достроково. Так полотна опинилися у росіян.

Гюндуз Мамедов зазначив, що у 2017 році Інтерпол оголосив вивезені картини в міжнародний розшук.

Аукціон відбудеться 18 лютого в Москві. "Місячна ніч" стане головним лотом заходу. Її стартова ціна становить 100 млн рублів (782 000 доларів США).

Нагадаємо, що один з найбільших художніх музеїв світу Metropolitan museum у Нью-Йорку визнав Івана Айвазовського та Іллю Рєпіна українськими художниками.

Фото: Гюндуз Мамедов