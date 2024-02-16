У Києві запрацювала книгарня-кав’ярня “Сенс на Хрещатику”: фото

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Ірина Маймур
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На Хрещатику, 34 в тестовому режимі розпочала роботу книгарня-кав’ярня “Сенс”.

Простір відкрили спільно з українськими компаніями Work.ua, Alterra Group і Projector Institute. Однак партнери ще доєднуються, повідомив в інтерв’ю The Village Україна співвласник книгарні Олексій Ерінчак.

Він повідомив, що “Сенс на Хрещатику” має три поверхи: мінус перший, перший і другий. Мінус перший поверх – без вікон. Там багато книжкових поличок і місць для читання, зокрема два стелажі до стелі. Також на мінус першому поверсі розташована зона для персоналу книгарні – душові, туалети, особисті шафки та місця для відпочинку.

На першому поверсі облаштували невелику зони з книжками, мерч-шоп, дитячу зону, а також кав’ярню з повноцінним меню для сніданків, обідів і вечерь.

На другому поверсі розташований подієвий майданчик.

Незабаром між поверхами простору облаштують ліфт. Поки там можна переміщатися сходами.

Фото: “Сенс”; KYIV LOVER; Анастасія Большакова/УП. Культура

Плануєте відвідати новий книжковий простір?
Опубліковано: 16 лютого 2024
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