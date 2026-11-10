Олівія Дін стала артисткою 2026 року за версією Apple Music

Олівія Дін стала першою британською співачкою, яка отримала нагороду Apple Music Artist of the Year. Стримінговий сервіс відзначив артистку після успіху альбому The Art of Loving, що приніс їй світову популярність. Про це повідомляє Apple.

Другий студійний альбом Дін The Art of Loving вийшов у вересні 2025 року, а найбільший успіх здобув у 2026-му. Його головний хіт Man I Need щодня потрапляє до рейтингу Apple Music Daily Top 100 від 29 серпня 2025 року.

Цьогоріч Дін отримала «Ґреммі» як найкраща нова артистка та чотири BRIT Awards, зокрема за найкращий альбом і як артистка року.

За рік співачка також пройшла шлях від виступів на розігріві до власних аншлагових концертів. Восени 2025-го вона відкривала шоу Сабріни Карпентер на нью-йоркській арені Madison Square Garden, а менш ніж за рік повернулася туди з чотирма сольними виступами. Згодом Дін дала шість концертів із розпроданими квитками на лондонській арені The O2.

У музиці співачки поєднуються попмузика, соул і R&B. Редактори Apple Music відзначають вплив на її творчість Шаде, Прінса та Лорін Гілл, а також відверті тексти про кохання, дружбу й людські стосунки.

«Я обожнюю створювати музику. Це найкраще, що є у світі. Отримати звання артистки року від Apple — неймовірне відчуття», — прокоментувала Дін.

До цього співачка випустила дебютний студійний альбом Messy, який номінували на Mercury Prize. Саме після його виходу вона почала здобувати ширше визнання у Великій Британії.