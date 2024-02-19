У КПІ відкрили цифрову лабораторію з виробництва та зберігання енергії

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Валерія Гуржий
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На базі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася навчально-наукова цифрова лабораторія Digital Power Lab з виробництва та зберігання енергії.

Про це повідомили у компанії "Huawei Україна".

Зазначається, що діяльність лабораторії відкриватиме багато нових можливостей як освітньому, так і науковому й соціальному процесам, а також сприятиме розвитку відновлювальної енергетики для різних галузей української економіки.

Перша смарт-лабораторія Digital Power Lab у КПІ має не тільки обладнання для виробництва та зберігання енергії, а й систему моніторингу для відстеження процесів перетворення енергії у режимі реального часу та проведення наукових досліджень. Комплект обладнання дозволяє виробляти електроенергію, сприяє енергетичній незалежності, реалізує концепцію "Зеленого університету" та забезпечує додаткове енергопостачання для безперервного освітнього процесу.

Digital Power Lab працюватиме, зокрема, на основі високопродуктивного оптимізатора сонячної енергії Huawei SUN2000-450W-P, інвертора Huawei SUN2000-5KTL-L1, акумулятора Huawei LUNA2000 і блока живлення LUNA2000-5KW-C0.

Фото: Huawei Україна

Як думаєте, чи треба відкривати такі лабораторії в інших університетах?
Опубліковано: 19 лютого 2024
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