У Берліні відкрилася арт-платформа "Cafe Kyiv" з майстер-класами та дискусіями

У Берліні відкрився проєкт "Cafe Kyiv", який об’єднує українських та європейських художників.

Захід відкрився 19 лютого. На його території проходитимуть панельні дискусії, майстер-класи, художні інсталяції, музикальні номери і кулінарні демонстрації та презентація українських модних брендів.

Також заплановані покази фільмів - "Мавка" та "20 днів у Маріуполі", який отримав премія BAFTA; європейська прем’єра документальної стрічки "Міста та їх герої".

Окрім того у програмі буде панельна дискусія "Подолання бар'єрів: сила нерепрезентованих культур у сучасному світі на прикладі України" зі спеціальним гостем, лекція "Великий міф про велику культуру: російські механізми культурної апропріації" та велика інсталяція "JOLKA".

Графік роботи: 09:00-23:00

Де: Берлін, Gleimstraße 33

Фото: Укрінформ