У Берліні відкрилася арт-платформа "Cafe Kyiv" з майстер-класами та дискусіями

7
Валерія Гуржий
share share

У Берліні відкрився проєкт "Cafe Kyiv", який об’єднує українських та європейських художників.

Захід відкрився 19 лютого. На його території проходитимуть панельні дискусії, майстер-класи, художні інсталяції, музикальні номери і кулінарні демонстрації та презентація українських модних брендів.

Також заплановані покази фільмів - "Мавка" та "20 днів у Маріуполі", який отримав премія BAFTA; європейська прем’єра документальної стрічки "Міста та їх герої".

Окрім того у програмі буде панельна дискусія "Подолання бар'єрів: сила нерепрезентованих культур у сучасному світі на прикладі України" зі спеціальним гостем, лекція "Великий міф про велику культуру: російські механізми культурної апропріації" та велика інсталяція "JOLKA".

Графік роботи: 09:00-23:00

Де: Берлін, Gleimstraße 33

Фото: Укрінформ

Хотіли б відвідати арт-платформу "Cafe Kyiv"?
Опубліковано: 20 лютого 2024
share share
Петиція з проханням дозволити перевозити собак в метро набрала потрібну кількість підписів Петиція з проханням дозволити перевозити собак в метро набрала потрібну кількість підписів Полтавські активісти збирають кошти на реставрацію старовинних дверей Полтавські активісти збирають кошти на реставрацію старовинних дверей “Нова пошта” запустить коробкомати, які видаватимуть пакування за 8 секунд “Нова пошта” запустить коробкомати, які видаватимуть пакування за 8 секунд У Бучі відкрився ресторан сучасної української кухні “Мамай” У Бучі відкрився ресторан сучасної української кухні “Мамай”
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.