Пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, "Укрзалізниця" довезе наступними рейсами
Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд у Польщі через перекриття трас активістами, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Така опція доступна для наступних поїздів:
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№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
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№32 Перемишль - Запоріжжя;
- №52 Перемишль - Київ;
- №716 Перемишль - Київ;
- №706 Перемишль - Київ;
- №90 Перемишль - Київ;
- №94 Хелм - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №20 Хелм - Київ;
- №120 Хелм - Дніпро.
Водночас, "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте обіцяє зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком. Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.
Фото: Укрзалізниця
Опубліковано: 23 лютого 2024