Пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, "Укрзалізниця" довезе наступними рейсами

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд у Польщі через перекриття трас активістами, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Така опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

Водночас, "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте обіцяє зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком. Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Фото: Укрзалізниця