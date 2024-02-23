Пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, "Укрзалізниця" довезе наступними рейсами

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Валерія Гуржий
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Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд у Польщі через перекриття трас активістами, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Така опція доступна для наступних поїздів:

  • №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

  • №32 Перемишль - Запоріжжя;

  • №52 Перемишль - Київ;
  • №716 Перемишль - Київ;
  • №706 Перемишль - Київ;
  • №90 Перемишль - Київ;
  • №94 Хелм - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №20 Хелм - Київ;
  • №120 Хелм - Дніпро.

Водночас, "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте обіцяє зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком. Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Фото: Укрзалізниця

Як думаєте, всі встигнуть на наступні рейси?
Опубліковано: 23 лютого 2024
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