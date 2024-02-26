Менше як 10% укриттів в Україні є інклюзивними

В Україні менш як 10% укриттів доступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, як передає Укрінформ.

“Ситуація з укриттями в Україні не дуже втішна. Ми маємо менше 10% об'єктів, які є інклюзивними. Загальний фонд укриттів близько 60 тисяч об'єктів, з них лише 5 тисяч об'єктів є інклюзивними”, – сказав Тимур Ткаченко.

Чиновник підкреслив, що Україна має нарощувати темпи щодо нових будівництв та робити ремонти в старих об'єктах для того, щоб збільшувати відсоток доступних для всіх укриттів.

Тимур Ткаченко зауважив, що сьогодні всі укриття, які будуються та реконструюються, обов'язково мають бути інклюзивними.

Раніше ми писали, що на Солом'янці облаштували інклюзивне укриття: фото.

Фото: з відкритих джерел