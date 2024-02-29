Застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме сповіщення про наближення ракети або дрона

З'явила оновлена версія застосунку "Повітряна тривога", яка надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах.

Про це йдеться на сайті розробників застосунку.

Повідомляється, що сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.

Окрім нового попередження до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення “Підвищена небезпека!”;

сповіщення, якщо повідомлення “Підвищена небезпека!” перестають надходити;

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, встановіть застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, то його можна оновити вручну або повторно завантажити.

Фото: УНІАН