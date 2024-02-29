У Києві та області встановили нові дорожні камери: адреси

З 29 лютого у Києві та Київській області запрацюють камери TruCAM на п'ятьох нових локаціях.

Про це повідомили в Патрульній поліції.

У Києві нові камери встановлені за адресами:

P-30, Новоірпінська траса, 0-6 км;

M-07, Гостомельське шосе, 19-23 км;

Бульвар Лесі Українки.

У Київській області нові камери встановлені за адресами:

M-03, Київ - Харків - Довжанський: 24-49, 50-100 км (з 2020 та 2023 року), 103-126 км (нова зона);

Бориспіль: вулиця Київський шлях (нова зона).

Зазначається, що загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

Фото: Укрінформ