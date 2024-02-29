У Києві та області встановили нові дорожні камери: адреси
З 29 лютого у Києві та Київській області запрацюють камери TruCAM на п'ятьох нових локаціях.
Про це повідомили в Патрульній поліції.
У Києві нові камери встановлені за адресами:
- P-30, Новоірпінська траса, 0-6 км;
- M-07, Гостомельське шосе, 19-23 км;
- Бульвар Лесі Українки.
У Київській області нові камери встановлені за адресами:
- M-03, Київ - Харків - Довжанський: 24-49, 50-100 км (з 2020 та 2023 року), 103-126 км (нова зона);
- Бориспіль: вулиця Київський шлях (нова зона).
Зазначається, що загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.
Фото: Укрінформ
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Опубліковано: 29 лютого 2024