Сервіс доставки їжі від Bolt запрацював у Бучі, Ірпені та Борисполі
Bolt Food запустив послугу доставки їжі з ресторанів у Бучі, Ірпені та Борисполі.
Якщо робити замовлення через додаток, то обіцяють знижки на меню з обраних ресторанів та безкоштовну доставка замовлень з усіх закладів, представлених на платформі. Зробити замовлення можна з 10:00 до 22:00. У додатку вже є такі заклади як McDonald’s, Lviv Croissants, Pomidoro’s, а також щодня до сервісу додаються нові заклади.
Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food, обрати ресторан, ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика, вибрати адресу доставки та спосіб оплати.
Фото: Bolt
Користуєтеся сервісами доставки їжі?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 01 березня 2024
Saint Javelin і фотограф Саша Маслов випустили фотокнигу з історіями військових та волонтерів У Києві відновлює рух автобус між мікрорайоном Мишоловка і метро “Либідська” У семи українських профтехах навчатимуть на оператора цивільних дронів Українська фотографка стала учасницею проєкту Енні Лейбовіц Life At Home