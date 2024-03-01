Сервіс доставки їжі від Bolt запрацював у Бучі, Ірпені та Борисполі

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Валерія Гуржий
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Bolt Food запустив послугу доставки їжі з ресторанів у Бучі, Ірпені та Борисполі.

Якщо робити замовлення через додаток, то обіцяють знижки на меню з обраних ресторанів та безкоштовну доставка замовлень з усіх закладів, представлених на платформі. Зробити замовлення можна з 10:00 до 22:00. У додатку вже є такі заклади як McDonald’s, Lviv Croissants, Pomidoro’s, а також щодня до сервісу додаються нові заклади.

Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food, обрати ресторан, ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика, вибрати адресу доставки та спосіб оплати.

Фото: Bolt

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Опубліковано: 01 березня 2024
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