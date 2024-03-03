Кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України

До переліку нематеріальної культурної спадщини України Міністерство культури додало кавову традицію кримських татар.

Про це повідомляє Міністерство культури.

У Міністерстві пояснюють, що поширення саме цієї традиції напряму пов’язане із місцями проживання кримськотатарського народу на території України. Переважна більшість кримських татар проживають в Автономній Республіці Крим. Також кримські татари в невеликій кількості проживають у Київській та Херсонській областях, у містах Києві, Львові, Вінниці, Полтаві, Луцьку, Мелітополі, Дніпрі, Дрогобичі.

“В усі часи кримські татари славились своєю гостинністю. Народ має давнє повір'я, що під виглядом незнайомця світом мандрує праведник Хидир. Для свого візиту він може обрати будь-який дім. Тому кожного гостя потрібно шанобливо вітати й допомагати в дорозі. Адже його прихід — це неодмінно щастя та удача в родині”, — наголошують у Міністерстві.

Так, у кримськотатарській оселі гостя вітають ароматною та міцною кавою. До неї обов’язково додається приємна розмова, а також колотий цукор та пісочне печиво курабіє, зазначає Мінкульт.

Раніше ми писали, що вінницькі голубці увійшли до списку нематеріальної культурної спадщини України.

Фото: Міністерство культури