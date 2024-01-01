Вінницькі голубці увійшли до списку нематеріальної культурної спадщини України

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Наталія Габрух
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Вінницькі голубці стали новим елементом нематеріальної культурної спадщини України. Страву внесли до Національного реєстру.

Про це повідомили у соцмережах Вінницької обласної державної адміністрації.

Ініціатором подання голубців до Національного реєстру стала Одещина. Згодом приєдналися інші області.

Довелось шукати компроміс між регіонами. Відтак, Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб «Готуємо голубці разом».

Під час приготування цієї страви представники одних регіонів використовували звичайні пелюстки капусти, інші — виноградне листя, гичку з буряка, пекінську капусту. Начинка теж була різною: пшоно, рис, гречка і картопля.

Зібравши всі документи – листи, згоди та інше, працівники Вінницького обласного центру народної творчості подали напрацювання на розгляд експертної ради. В результаті – Наказом МКІП №719 від 20 грудня 2023 року елемент «Приготування української традиційної страви «Голубці» занесено до Національного переліку, куди увійшла Вінниччина.

Раніше ми писали, Буковинський вінок, зливана каша й напій «Варена»: до культурної спадщини України внесли ще три елементи.

Фото: Вінницька обласна державна адміністрація, з відкритих джерел

А ви часто готуєте голубці?
Опубліковано: 01 січня 2024
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