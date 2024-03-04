Лондонський автобус-кав’ярня почав працювати біля Житнього ринку

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Валерія Гуржий
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Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus відновив роботу на новій локації – біля Житнього ринку.

Кав'ярня працює з 9:00 до 21:00 за адресою вулиця Верхній Вал, 16.

Раніше ми писали, що лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу через те, що закладу не продовжили договір оренди землі. З середини січня цього року власники почали шукати нову локацію для закладу.

Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.

Фото: LennyBus

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Опубліковано: 04 березня 2024
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