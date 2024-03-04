Лондонський автобус-кав’ярня почав працювати біля Житнього ринку
Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus відновив роботу на новій локації – біля Житнього ринку.
Кав'ярня працює з 9:00 до 21:00 за адресою вулиця Верхній Вал, 16.
Раніше ми писали, що лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу через те, що закладу не продовжили договір оренди землі. З середини січня цього року власники почали шукати нову локацію для закладу.
Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.
Фото: LennyBus
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Опубліковано: 04 березня 2024