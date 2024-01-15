На Городецького припинив роботу лондонський автобус-кав’ярня: він працював майже 25 років

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Наталія Габрух
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Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу.

Про це повідомляють на сторінці кав’ярні у соцмережах.

Причина закриття — закладу не продовжили договір оренди землі на Городецького. Тепер автобус хочуть оновити: пофарбувати його, відремонтувати барну стійку, перекласти підлогу та відправити кавоварку на технічне обслуговування. Після цих змін LennyBus почне роботу на новій локації. Пошуком вже займаються власники.

«Я починаю пошук нового місця роботи. Пишіть в комменти і відмічайте сторінки, де ви б хотіли мене побачити?» — пишуть у соцмережах закладу.

Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.

Фото: з відкритих джерел

А ви відвідували заклад LennyBus?
Опубліковано: 15 січня 2024
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