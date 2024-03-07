В Україні створили чат-бот, який розраховує ймовірність вступу до університету
В Україні створили чат-бот Вступ Helper, який розраховує ймовірність вступу на бюджет до конкретного університету.
Про це пише Освіторія.
Підрахунок здійснюється завдяки калькулятору конкурсного балу, який є у у функціоналі чат-бота. Окрім цього, у боті можна дізнатися про терміни вступної кампанії, пільги, конкурсний бал та значення пріоритетів. До того ж він повністю безкоштовний.
Окрім створення боту, команда організаторів регулярно проводить онлайн та офлайн заходи, аби поінформувати абітурієнтів про вступ. Там вони розказують детальніше не лише про чат-бот, а й про те, як розібратися у вступній кампанії та зрозуміти свої пріоритети самотужки. Заходи розраховані на всіх охочих майбутніх вступників. Участь у них безкоштовна за попередньою реєстрацією.
Фото: Unsplash\Annie Spratt