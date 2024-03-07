В Україні створили чат-бот, який розраховує ймовірність вступу до університету

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Валерія Гуржий
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В Україні створили чат-бот Вступ Helper, який розраховує ймовірність вступу на бюджет до конкретного університету.

Про це пише Освіторія.

Підрахунок здійснюється завдяки калькулятору конкурсного балу, який є у у функціоналі чат-бота. Окрім цього, у боті можна дізнатися про терміни вступної кампанії, пільги, конкурсний бал та значення пріоритетів. До того ж він повністю безкоштовний.

Окрім створення боту, команда організаторів регулярно проводить онлайн та офлайн заходи, аби поінформувати абітурієнтів про вступ. Там вони розказують детальніше не лише про чат-бот, а й про те, як розібратися у вступній кампанії та зрозуміти свої пріоритети самотужки. Заходи розраховані на всіх охочих майбутніх вступників. Участь у них безкоштовна за попередньою реєстрацією.

Фото: Unsplash\Annie Spratt

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Опубліковано: 07 березня 2024
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