На Закарпатті знайшли найбільш ранні свідчення життя людини на континенті

В Україні було виявлено кам'яні інструменти віком приблизно 1,4 мільйона років. Археологи заявляють, що це найстаріші свідчення життя людини на континенті.

Про це повідомляє видання Nature.

У селищі Королево на Закарпатті ще в 1980-х роках були виявлені прості кам'яні інструменти, проте тоді їх не вдалося точно датувати. Після 44 років, завдяки прогресу в технологіях, вчені змогли встановити, що вік цих артефактів складає 1,4 мільйона років, що робить їх найдавнішими свідченнями присутності людини в Європі.

Зокрема, завдяки цій знахідці вчені змогли підтвердити теорію про міграцію різноманітних видів Homo erectus, які прийшли в Європу зі сходу та поширилися на захід, ймовірно вздовж долини річки Дунай.

“Досі не було вагомих доказів міграції зі сходу на захід. Тепер ми це маємо”, — коментує співавтор дослідження Роман Гарба, археолог із Чеської академії наук у Празі.

Раніше вважалося, що перші поселення на території Європи з'явилися в Іспанії приблизно 1,2-1,1 мільйона років тому. Однак новітні дослідження виявили, що територія сучасного Закарпаття була заселена на 200-300 тисяч років раніше цього періоду.

Раніше ми писали, що на Київщині археологи виявили кладовище , якому близько тисячі років.

Фото: видання Nature