На Київщині археологи виявили кладовище, якому близько тисячі років

На Київщині біля селища Острів археологи вияивили кладовище, якому близько тисячі років.

Про це пишуть дослідники В’ячеслава Баранова та Всеволода Івакіна, повідомляє Live Science.

Ймовірно це кладовище 11-го століття. На ньому знайшли 107 могил, більшість ідентифікованих похованих лежали в дерев’яних трунах. Деякі чоловіки були поховані з мечами, сокирами та списами, а частина жінок мали навколи шиї складені кільця навколо шиї. Деякі люди були захоронені з деревʼяними відрами біля ніг, що, ймовірно, могло бути частиною поховальних ритуалів.

Архіеологи також знайшли камʼяний вівтар, браслети, намистини та харчові залишки, зокрема, курячі кістки та шкаралупи від яйця. Вівтар могли використовувати для християнських або язичницьких ритуалів. Вчені припускають, що частина людей похованих на цвинтарі могли походити з регіону країн Балтії, де також знаходили схожі археологічні артефакти.

Фото: Live Science