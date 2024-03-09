У Києві презентували вітрини, присвячені жінкам-військовим

У Києві платформа українських брендів “Всі. Свої” спільно з ГО “Землячки” представили фотопроєкт “Почуй військову”.

Про це повідомляють ГО “Землячки” на сторінці у соцмережах.

Ініціативу можна побачити зовні на вітринах магазину “Всі. Свої” та всередині за адресою Хрещатик, 27.

Наразі понад 60 000 жінок є частиною Сил Оборони України, з яких близько 10 000 — на передових позиціях.

Проєкт включає в себе фотоінсталяції та аудіосупровід з історіями жінок та інтерактивний куб “Почуй”, що дозволяє відвідувачам глибше зануритись у реалії життя військових.

“Ми даємо змогу всім охочим почути історії захисниць, а також допомагаємо зібрати кошти на зручну форму та спорядження, яке враховує анатомію жіночого тіла”, — повідомляють у “Всі.Свої”.

Бренди-резиденти платформи “Всі.Свої”, що розташовані в магазині на Хрещатику, 27 та в ТЦ Lavina Mall передадуть від 3% до 50% відсотків свого прибутку від продажів у березні на потреби ГО “Землячки”.

“Цей проєкт — наш спосіб сказати “дякую” і показати, що ми бачимо й цінуємо кожну жінку, яка стоїть на захисті нашої країни. Ми хочемо, аби їхні історії були почуті та підтримані не лише словами, а й конкретними діями”, — коментує Ганна Луковкіна, засновниця “Всі. Свої”.

Раніше ми писали, що “Всі.Свої” та Харківський літмузей презентували вітрини до дня народження Сковороди.

Фото: ГО “Землячки”