Сукні від українського бренду Lever Couture з'явилися на цьогорічних BAFTA та "Оскар"

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Валерія Гуржий
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Сукні від українського бренду Lever Couture цьогоріч зʼявилися на двох кінопреміях — BAFTA та "Оскар".

Про це пише оглядачка Катрусин кінозал.

Сіру для себе обрала британка Волліс Дей, а в рожевій на "Оскарі" зʼявилася китайська акторка Лія Льюїс.

Окрім них, Lever Couture для своїх виступів, зйомок кліпів, фотосесій та званих вечірок обирали Крістіна Агілєра, Леді Гага, Дженніфер Лопес, Міла Йовович, Гвен Стефані, Cardi B, Мішель Єо та інші.

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Опубліковано: 11 березня 2024
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