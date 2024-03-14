У Лондоні відкрився перший заклад української мережі "П'яна вишня"

Перший заклад української мережі "П'яна вишня" відкрився в Лондоні у центральній частина міста, неподалік від Лестер-сквер, між районами Сохо і Ковент-гардени.

Про це пише The Village Україна.

Напій будуть привозити в Лондон з України, але водночас не виключають, що в найближчому майбутньому можуть відкрити виробництво за межами України. "П'яна вишня" в Лондоні – це 63-й заклад мережі й 24-й за межами України, а Велика Британія стала десятою країною, у якій тепер присутній бренд.

Ціна: 100 мілілітрів напою в закладі – 4,5 фунта, ціна за пляшку 0,5 літра – 23 фунти

Де: Мур-стрит, 10

Фото: The Village Україна