На Подолі відрили pet-friendly кафе із шаурмою та хот-догами

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Валерія Гуржий
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Новий заклад "Plus" від засновника кав'ярень Bimbo Дмитра Кравченка відкрився на Подолі.

У меню закладу є класичний стріт-фуд, а також шаурма з веганським м’ясом та хот-доги із веганською сосискою. Також у кафе готують сніданки: сирники з ягідним соусом або грецьким йогуртом, авокадо-тости, десерти. З напоїв є кава від обсмажувальника One Love Roastery, а з алкоголю пропонують пиво Underwood і власний сидр, який ще на етапі виробництва. Додатково є комбуча, кола, cbd лимонади та невдовзі з’явиться колдбрю.

Приміщення закладу світле та мінімалістичне з видом на "Житній ринок" та Андріївську церкву.Також, команда запрошує приводити своїх домашніх улюбленців, адже заклад pet-friendly.

Ціни: шаурма з куркою -190 грн, веганська шаурма - 190 грн, печена картопелька - 85 грн, хот-дог тріпл чіз - 220 грн, пиво - 150 грн, камбуча - 120 грн, сирники - 180 грн.

Графік роботи: щодня з 8:00 до 20:00

Де: вулиця Ярославська, 5/2

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Опубліковано: 14 березня 2024
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