"Укрзалізниця" вперше показала єдиний у світі медичний евакуаційний поїзд

"Укрзалізниця" вперше продемонструвала єдиний у світі медичний евакуаційний поїзд, який було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Тоді залізничники та медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж у медичній евакуації в Україні задіяно 62 вагони.

Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали більш комплексними, оснащувалися обладнанням нового покоління. Всі вони живляться від генератора, тому є повністю автономними. До того ж вагони осначені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами та іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких з них у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

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До кінця цього року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.

Фото: "Укрзалізниця"