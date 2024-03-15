"Укрзалізниця" вперше показала єдиний у світі медичний евакуаційний поїзд

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Валерія Гуржий
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"Укрзалізниця" вперше продемонструвала єдиний у світі медичний евакуаційний поїзд, який було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Тоді залізничники та медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж у медичній евакуації в Україні задіяно 62 вагони.

Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали більш комплексними, оснащувалися обладнанням нового покоління. Всі вони живляться від генератора, тому є повністю автономними. До того ж вагони осначені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами та іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких з них у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

До кінця цього року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.

Фото: "Укрзалізниця"

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Опубліковано: 15 березня 2024
Укрзалізниця медицина евакуаційні поїзди війна
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