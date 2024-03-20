Лише 9% будинків Києва мають нормативний пандус для колісних крісел — дослідження ЛУН

Лише десята частина будинків Києва мають нормативний пандус для колісних крісел.

Про це йдеться в дослідженні ЛУН.

У Києві проаналізували рівень архітектурної доступності за понад 450 адресами, а загалом у понад 10 тисяч житлових будинків.

Оцінювали вхідну групу, укриття, двір, дитячі та спортивні майданчики, парковку, освітлення тощо.

“Вхід в рівень з землею мають лише 30% проаналізованих будинків. Лише 9% мають нормативний пандус, тобто такий, що має кут від 3 до 5 градусів, ширину 1,2 м, з обох боків поручні й неслизьку поверхню”, — зазначають у дослідженні ЛУН.

За висновками дослідження, у Києві в 87% будинків є навіси над входами, що захищають їх від снігу та дощу, забезпечуючи безпеку пересування. Окрім того, у 69% будинків двори добре освітлені, що значно підвищує безпеку та комфортність проживання, зауважують автори дослідження.

Стосовно місць для паркування, призначених для осіб з обмеженими можливостями, то такі місця встановлені лише у 7% дворів Києва. У 12% житлових комплексів парковка знаходиться не в межах внутрішнього двору.

Відповідно до отриманих даних, всього 3% досліджених укриттів у житлових будинках Києва мають широкий вхід і нормативний пандус. Водночас, в жодному з цих укриттів не виявлено туалетів, адаптованих для потреб людей з обмеженими можливостями.

Повні результати дослідження доступні за посиланням .

Раніше ми писали, що лише 25 % пішохідних переходів у центрі Києва відповідають вимогам інклюзивності.