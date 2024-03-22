Відтепер у "Дії" доступні освітні дипломи та атестати

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Валерія Гуржий
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У "Дії" з'явилися освітні дипломи, атестати та свідоцтва. Для їх відображення необхідно оновити засносунок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер у застосунку є:

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію
  • диплом кваліфікованого робітника
  • диплом фахового молодшого бакалавра
  • диплом молодшого спеціаліста
  • диплом молодшого бакалавра
  • диплом бакалавра
  • диплом спеціаліста
  • диплом магістра
  • диплом доктора філософії
  • диплом доктора мистецтва

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Опубліковано: 22 березня 2024
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