Відтепер у "Дії" доступні освітні дипломи та атестати
У "Дії" з'явилися освітні дипломи, атестати та свідоцтва. Для їх відображення необхідно оновити засносунок.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер у застосунку є:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію
- диплом кваліфікованого робітника
- диплом фахового молодшого бакалавра
- диплом молодшого спеціаліста
- диплом молодшого бакалавра
- диплом бакалавра
- диплом спеціаліста
- диплом магістра
- диплом доктора філософії
- диплом доктора мистецтва
Опубліковано: 22 березня 2024