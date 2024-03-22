Біля "Червоного хутора" почали облаштовувати наземний перехід: де ще вони з'являться цього року

У 2024 році у Києві планують облаштувати чотири дублюючі наземні переходи, один з них вже почали облаштовувати біля метро "Червоний хутір".

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Йдеться про переходи за такими адресами:

вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського;

вул. Володимира Брожка – просп. Валерія Лобановського;

вул. Старобориспілька – вул. Миколи Хвильового;

вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал.

Підготовчі оботи щодо облаштування наземного переходу на перехресті вулиці Старобориспільської та вулиці Миколи Хвильового вже розпочалися. Планується, що на цьому перехресті понизять бордюрний камінь, облаштують тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори. Роботи планують завершити за 2 тижні.

Фото: Департаменті транспортної інфраструктури КМДА