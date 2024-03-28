Клопотенку не дозволили відкрити український ресторан в Японії, бо вважають борщ російською стравою
Ресторатору Євгену Клопотенку відмовили у відкритті українського ресторану у Японії, бо вважають борщ російською стравою.
Про це він написав у своєму Instagram.
"Японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ це російська страва". Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами", - написав Клопотенко.
Він наголосив на тому, що це є чудовим прикладом глибини російської пропаганди, але це означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні в світі. Клопотенко також додав, що це одиничний випадок, бо рівень підтримки України в Японії просто неймовірний.
Фото: Євген Клопотенко
Опубліковано: 28 березня 2024
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