Клопотенку не дозволили відкрити український ресторан в Японії, бо вважають борщ російською стравою

Ресторатору Євгену Клопотенку відмовили у відкритті українського ресторану у Японії, бо вважають борщ російською стравою.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ це російська страва". Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами", - написав Клопотенко.

Він наголосив на тому, що це є чудовим прикладом глибини російської пропаганди, але це означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні в світі. Клопотенко також додав, що це одиничний випадок, бо рівень підтримки України в Японії просто неймовірний.

Фото: Євген Клопотенко