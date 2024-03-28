McDonald's на Площі Українських Героїв закрили на ремонт

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Валерія Гуржий
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McDonald's біля станції метро "Площа Українських Героїв" закрили на планові ремонтні роботи, але незабаром заклад відкриється в оновленому вигляді.

Про це БЖ повідомили у пресслужбі.

У закладі буде новий дизайн та цифрові термінали самообслуговування та з новим дизайном. Відслідкувати коли ресторан на Площі Українських Героїв відновить роботу можна в офіційних джерелах компанії.

У компанії додали, що найближчий McDonald's розташовується поруч із станцією метро "Хрещатик".

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Опубліковано: 28 березня 2024
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