McDonald's на Площі Українських Героїв закрили на ремонт

McDonald's біля станції метро "Площа Українських Героїв" закрили на планові ремонтні роботи, але незабаром заклад відкриється в оновленому вигляді.

Про це БЖ повідомили у пресслужбі.

У закладі буде новий дизайн та цифрові термінали самообслуговування та з новим дизайном. Відслідкувати коли ресторан на Площі Українських Героїв відновить роботу можна в офіційних джерелах компанії.

У компанії додали, що найближчий McDonald's розташовується поруч із станцією метро "Хрещатик".