Pepsi® презентує новий візуальний стиль в Україні

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Олександра Явник
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Бренд Pepsi представив свіжий оновлений образ, що знаменує собою перший масштабний візуальний редизайн за останні 14 років. Ця захоплива трансформація вже відбувається по всій Україні, і продукт у сміливій та сучасній айдентиці вже доступний у крамницях.

Pepsi з гордістю оголошує про запуск в Україні свого нового дизайну, який є частиною глобальної кампанії, розгорнутої у більш ніж 120 країнах світу. Переосмислений логотип Pepsi з яскравими електричними синім та чорним кольорами знаменує динамічний крок бренда у нову еру.

Оновлений логотип, який продумано поєднує елементи спадщини Pepsi із сучасним стилем, сприятиме зміцненню позиції бренда на ринку. За допомогою оновлення своєї культової кольорової гами та впровадження модернізованого логотипу з вібруючим пульсом, Pepsi прагне встановити більш глибокий зв'язок зі своєю аудиторією.

В Україні новий Pepsi — не просто напій, а запрошення відчути відданість бренда інноваціям та захопленню, яке можна знайти навіть у повсякденних моментах. Бренд продовжує взаємодіяти зі своїми споживачами через спільні захоплення, запрошуючи насолодитися яскравим смаком та незабутніми враженнями.

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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