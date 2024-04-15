На "Осокорках" відкрився заклад Litopys зі справжнім крафтовим пивом

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Валерія Гуржий
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Заклад мережі Litopys почав роботу на вулиці Софії Русової 3-А, що біля станції метро "Осокорки".

Про це пише The Village Україна.

Заклад відкрили, щоби показати, що "справжнє крафтове пиво можна спробувати не лише за кордоном", кажуть у команді. Тут його виробляють у власній броварні.

За їхніми словами, спершу хотіли створити лише taproom, тобто пивну, утім, вирішили поєднати різні напрямки й облаштували також кав'ярню. Вони мають різні години роботи: каву можна замовити з 08:00 до 19:00, а пиво – з 10:00 до 22:00.

У закладі пропонують пиво лагер та ель, зокрема гозе й індійський пейл-ель. Крім того, можна замовити солоні снеки, каву й десерти.

Де: вулиця Софії Русової, 3-А

Графік роботи: 08:00-22:00

Ціни: "Намисто" – 45 гривень, "Мотанка" – 65 гривень, "Полум'я" – 70 гривень, "Святвечір" – 54 гривні, "Тризуб" – 62 гривні, "Промінь" – 58 гривень, "Печиво" – 61 гривня.

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Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 15 квітня 2024
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