У Києві реставрують пам'ятку архітектури за майже 52 млн гривень

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Валерія Гуржий
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У Шевченківському районі за 51,7 млн гривень реставрують готель-пам’ятку архітектури місцевого значення, який входить до складу пам’ятки споруди колишнього Михайлівського монастиря.

Про це йдеться у тендері Prozorro.

До кінця року в будівлі по вулиці Трьохсвятительська, 4Г мають виконати демонтажні та загальнобудівельні роботи, влаштувати водопостачання, каналізацію, опалення, вентиляцію, електромережі та освітлення, блискавкозахист, заземлення і системи протипожежного захисту. Також планується озеленення території.

Відомо, що триповерхова будівля готелю була зведена у 1902-1903 роках, а у 1930 році до неї надбудували 4 та 5 поверхи. Нині там розташовується гуртожиток медичного університету імені О.О. Богомольця.

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Опубліковано: 16 квітня 2024
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