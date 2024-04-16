У Києві реставрують пам'ятку архітектури за майже 52 млн гривень

У Шевченківському районі за 51,7 млн гривень реставрують готель-пам’ятку архітектури місцевого значення, який входить до складу пам’ятки споруди колишнього Михайлівського монастиря.

Про це йдеться у тендері Prozorro.

До кінця року в будівлі по вулиці Трьохсвятительська, 4Г мають виконати демонтажні та загальнобудівельні роботи, влаштувати водопостачання, каналізацію, опалення, вентиляцію, електромережі та освітлення, блискавкозахист, заземлення і системи протипожежного захисту. Також планується озеленення території.

Відомо, що триповерхова будівля готелю була зведена у 1902-1903 роках, а у 1930 році до неї надбудували 4 та 5 поверхи. Нині там розташовується гуртожиток медичного університету імені О.О. Богомольця.