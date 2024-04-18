Три київські університети увійшли до рейтингу найкращих у світі

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Валерія Гуржий
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Три київські університети увійшли до списку найкращих у світі за версією QS World University Rankings.

Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Під час формування рейтингу враховується репутація закладу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів та студентів, зв’язки з міжнародною науковою мережею, репутація випускників серед роботодавців та інші показники.

Також кращими університетами України є:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • Сумський державний університет
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України.

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Опубліковано: 18 квітня 2024
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