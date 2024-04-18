Три київські університети увійшли до рейтингу найкращих у світі
Три київські університети увійшли до списку найкращих у світі за версією QS World University Rankings.
Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Національний університет "Києво-Могилянська академія".
Під час формування рейтингу враховується репутація закладу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів та студентів, зв’язки з міжнародною науковою мережею, репутація випускників серед роботодавців та інші показники.
Також кращими університетами України є:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Сумський державний університет
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Опубліковано: 18 квітня 2024
У Бучі відкрили станцію для перероблення будівельних відходів: фото Кияни закликають внести броварню на пивзаводі Ріхерта до пам’яток Києва – петиція Пенсіонер з Сумщини виготовив та встановив вітряк на власному подвір'ї, який забезпечує будинок електроенергією У 2024 році у Львові відремонтують понад 100 балконів за 9,5 млн гривень