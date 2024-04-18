Три київські університети увійшли до рейтингу найкращих у світі

Три київські університети увійшли до списку найкращих у світі за версією QS World University Rankings.

Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Під час формування рейтингу враховується репутація закладу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів та студентів, зв’язки з міжнародною науковою мережею, репутація випускників серед роботодавців та інші показники.

Також кращими університетами України є: