За перший тиждень прокату український фільм "Я і Фелікс" зібрав понад мільйон гривень

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Валерія Гуржий
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Український фільм "Я і Фелікс" режисерки Ірини Цілик за перший тиждень прокату зібрав 1 296 295 гривень.

Про це повідомили на сторінці стрічки.

Фільм вийшов у прокат 11 квітня і з цього часу стрічку вже встигли переглянути 8 419 глядачів.

“Я і Фелікс” – підліткова драма, знятий за мотивами книги “Хто ти такий?” українського письменника Артема Чеха. Головні ролі у фільмі виконали поет Юрій Іздрик та акторка Анастасія Карпенко.

Фото: кадр з фільму

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Опубліковано: 19 квітня 2024
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