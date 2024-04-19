За перший тиждень прокату український фільм "Я і Фелікс" зібрав понад мільйон гривень

Український фільм "Я і Фелікс" режисерки Ірини Цілик за перший тиждень прокату зібрав 1 296 295 гривень.

Про це повідомили на сторінці стрічки.

Фільм вийшов у прокат 11 квітня і з цього часу стрічку вже встигли переглянути 8 419 глядачів.

“Я і Фелікс” – підліткова драма, знятий за мотивами книги “Хто ти такий?” українського письменника Артема Чеха. Головні ролі у фільмі виконали поет Юрій Іздрик та акторка Анастасія Карпенко.

Фото: кадр з фільму