За перший тиждень прокату український фільм "Я і Фелікс" зібрав понад мільйон гривень
Український фільм "Я і Фелікс" режисерки Ірини Цілик за перший тиждень прокату зібрав 1 296 295 гривень.
Про це повідомили на сторінці стрічки.
Фільм вийшов у прокат 11 квітня і з цього часу стрічку вже встигли переглянути 8 419 глядачів.
“Я і Фелікс” – підліткова драма, знятий за мотивами книги “Хто ти такий?” українського письменника Артема Чеха. Головні ролі у фільмі виконали поет Юрій Іздрик та акторка Анастасія Карпенко.
Фото: кадр з фільму
Опубліковано: 19 квітня 2024
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