У Бучі відкрили заклад мережі “Центр шаурми” від маріупольців

Заклад мережі “Центр шаурми” від маріупольців запрацював у Бучі, на вулиці Левка Лукʼяненка, 64.

Про це пише The Village Україна.

Заклад пропонує швидкий та доступний стритфуд. У меню є шаурма з трьох видів м'яса, які запікають на вугіллі. Також можна замовити кебаб, крильця, тортильї, фалафель, м'ясний бокс і салат.

За словами команди, у кожному закладі цієї мережі є до 25 посадкових місць для відвідувачів. Також працює доставка.

Ціни: сирна шаурма з ананасом — 160 грн, гостра шаурма — 160 грн, шаурма з фалафелем — 160 грн, шашлик у лаваші — 160 грн, картопля фрі — 65 грн, батат — 120 грн, м'ясний бокс — 170 грн, тортилья з сиром та грибами BBQ — 125 грн, кебаб — 160 грн

Адреса: місто Буча, вул. Левка Лукʼяненка 64

Режим роботи: щодня з 9:00 до 21:00