У "Дії" з'явилися нові військові облігації: які ставки та коли виплати

У застосунку "Дія" з'явилися дві нові військові облігації - "Бахчисарай" та "Макіївка".

Про це повідомив Fedorov.

Ставки та виплати:

• "Бахчисарай": ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026

• "Макіївка": ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025

Зазначається, що військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень. Купуючи облігації, ви не сплачуєте жодних комісій чи додаткових платежів, а тільки отримуєте гроші назад із відсотком. Це донат державі, який вам повертається.