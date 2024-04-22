У "Дії" з'явилися нові військові облігації: які ставки та коли виплати
У застосунку "Дія" з'явилися дві нові військові облігації - "Бахчисарай" та "Макіївка".
Про це повідомив Fedorov.
Ставки та виплати:
• "Бахчисарай": ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026
• "Макіївка": ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025
Зазначається, що військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень. Купуючи облігації, ви не сплачуєте жодних комісій чи додаткових платежів, а тільки отримуєте гроші назад із відсотком. Це донат державі, який вам повертається.
Опубліковано: 22 квітня 2024