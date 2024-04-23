Для Шевченківського району створили мапу безбар'єрності: що на ній позначено

"ЛУН Місто" та Шевченківська районна адміністрація запустили мапу безбарʼєрності району на якій позначені заклади освіти, медицини, соціальних послуг, житлові будинки, парки та вулиці.

Наразі на карті понад 1500 локацій і вона продовжує активно наповнюватися. Серед нових функцій мапи — маркування кольором залежно від рівня доступності простору: чим ближче до зеленого — тим більше атрибутів безбарʼєрності має обʼєкт, чим ближче до червоного — тим менше.

Зазначається, що індекс безбарʼєрності є умовним, адже всі люди різні і кожен має свої потреби, але маркування кольором допомагає первинно оцінити рівень доступності. Також на мапі маркуються вулиці — щоб підказати, який маршрут є більш безбарʼєрним. Зорієнтуватись допоможуть і фотографії локацій. Завдяки їм можна ще вдома подивитись який вигляд має, наприклад, пандус і оцінити його зручність.