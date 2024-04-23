Для Шевченківського району створили мапу безбар'єрності: що на ній позначено

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Валерія Гуржий
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"ЛУН Місто" та Шевченківська районна адміністрація запустили мапу безбарʼєрності району на якій позначені заклади освіти, медицини, соціальних послуг, житлові будинки, парки та вулиці.

Наразі на карті понад 1500 локацій і вона продовжує активно наповнюватися. Серед нових функцій мапи — маркування кольором залежно від рівня доступності простору: чим ближче до зеленого — тим більше атрибутів безбарʼєрності має обʼєкт, чим ближче до червоного — тим менше.

Зазначається, що індекс безбарʼєрності є умовним, адже всі люди різні і кожен має свої потреби, але маркування кольором допомагає первинно оцінити рівень доступності. Також на мапі маркуються вулиці — щоб підказати, який маршрут є більш безбарʼєрним. Зорієнтуватись допоможуть і фотографії локацій. Завдяки їм можна ще вдома подивитись який вигляд має, наприклад, пандус і оцінити його зручність.

Чи потрібно зробити таку мапу для інших районів?
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Опубліковано: 23 квітня 2024
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