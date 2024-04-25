Мешканці Подолу збирають гроші на лікування ясеня

На Подолі місцеві мешканці вирішили вилікувати 50-річний ясен та збирають гроші на лікування дерева.

Про це він написав у спільноті Подоляночка.

Лікуванням дерева займається арборист Володимир Ветроградський. Для того, аби вилікувати дерево необхідно провести його санітарну обрізку крони, консервація ран, усунути некрозні ділянки та вилікувати стовбурні забої, а через деякий час зробити укол спеціальним засобом.

Перший єтап лікування коштує 16 тисяч гривень, а другий - 12 тисяч гривень. Задонатити на лікування дерева можна за посиланням.

Фото: Андрій Титаренко