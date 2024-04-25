Мешканці Подолу збирають гроші на лікування ясеня
На Подолі місцеві мешканці вирішили вилікувати 50-річний ясен та збирають гроші на лікування дерева.
Про це він написав у спільноті Подоляночка.
Лікуванням дерева займається арборист Володимир Ветроградський. Для того, аби вилікувати дерево необхідно провести його санітарну обрізку крони, консервація ран, усунути некрозні ділянки та вилікувати стовбурні забої, а через деякий час зробити укол спеціальним засобом.
Перший єтап лікування коштує 16 тисяч гривень, а другий - 12 тисяч гривень. Задонатити на лікування дерева можна за посиланням.
Фото: Андрій Титаренко
Опубліковано: 25 квітня 2024
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