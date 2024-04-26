У Львові відкрили бібліотеку ProFashion із швейним коворкінгом і фотостудією
У Львові відбулося відкриття оновленої бібліотеки ProFashion із книгами про моду.
Окрім читальні, тепер там є швейний коворкінг з професійним обладнанням, фотостудія, зали для подій і безпечна дитяча кімната. Також облаштували нову рецепцію.
Фотостудію можна орендувати разом із технікою за символічний донат на розвиток бібліотеки.
Заклад працює за адресою: Хуторівка, 24.
Оновили бібліотеку за співфінансування Polska Pomoc (Polish Aid) I Fundacja Jagiellonska.
Опубліковано: 26 квітня 2024
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