Коргі з України став моделлю для пам'ятника Єлизаветі II у Лондоні

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Валерія Гуржий
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Коргі з України на ім'я Лакі став моделлю для пам'ятника королеві Єлизаветі II у Лондоні.

Про це пише ВВС Україна.

Бронзовий монумент встановили біля бібліотеки в Окемі, який вважається першим постійним меморіалом покійній королеві. Скульптор Хайвел Претлі зобразив королеву в оточенні її улюбленців - трьох собак породи коргі. Одним із модей став Лакі, який одного дня разом з пішов зі своїм власником на роботу через один із лондонських парків, де його і примітив скульптор.

"Він якраз працював над майбутньою статуєю королеви, мав ескізи і уявляв, що навколо монументу мають бути коргі. Йому сподобався наш пес і він запросив нас у свою майстерню позувати", - розповідає власниця собаки Антоніна.

Лакі зображаний на монументі стоячи на задніх лапках. Пес народився 2019 року у київському розпліднику. Він разом із власницею Антоніною переїхав до Лондона у 2020 році, а з початком повномасштабної війни в Україні вони разом ходили на мітинги та збирали гроші, які переказували українським прихисткам для тварин.

Фото: Антоніна Кириленко, GETTY

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Опубліковано: 03 травня 2024
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