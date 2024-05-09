Найбільший у світі завод з очищення атмосфери від вуглецю почав працювати в Ісландії

В Ісландії розпочав роботу найбільший у світі завод з висмоктування вуглецю з атмосфери, який у 10 разів більший за свого попередника, який почав працювати ще у 2021 році.

Про це пише СNN.

Технологія прямого захоплення повітря використовує хімічні реакції для вилучення вуглецю з атмосфери. Після цього зібраний вуглець може використовуватися для різних цілей або зберігати під землею. Швейцарська компанія Climeworks, яка запустила завод, планує транспортувати його під землю, де він природним чином перетвориться на камінь. Збір вуглецю та його подальша конвертація відбуватиметься без викидів від самих технологій, що сприяє зменшенню вуглецевих викидів у процесі.

За даними Climeworks, завод зможе витягувати з атмосфери 36 000 тонн вуглецю на рік на повну потужність. Це еквівалентно вилученню з доріг близько 7800 автомобілів, які працюють на газу, протягом року.

Фото: CNN