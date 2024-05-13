Власниця мережі книгарень "Моя книжкова полиця" започаткувала у Франції дитяче видавництво

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Валерія Гуржий
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Українська видавчиня та власниця мережі книгарень "Моя книжкова полиця" Наталя Моспан започаткувала дитяче книжкове видавництво Le Petit Canard у Франції з метою просування українських авторів та ілюстраторів на європейському ринку.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Головна мета Le Petit Canard полягає в активній підтримці книговидавничої справи в Україні, співпраця з якою вже налагоджена, зокрема, з українськими авторами та ілюстраторами. Також видавництво спеціалізується на створенні дитячих книжок з українським колоритом, які сприяють культурному обміну між Україною та Францією.

Книжки видавництва Le Petit Canard вже з’явилися на полицях французьких книгарень.

Фото: Le Petit Canard

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Опубліковано: 13 травня 2024
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