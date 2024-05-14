На Подолі відкрили кафе Jek Port із 10 видами піци та азійськими стравами
На вулиці Набережно-Хрещатицькій, біля простору КультМотив, відкрилось кафе Jek Port.
Новий заклад пропонує страви європейської та азійської кухні. Тут є 10 видів піци, а також авторські десерти з додаванням секретних інгредієнтів від шефа-кондитера.
У кафе проводять концерти, стендапи, поетичні читання, лекції тощо.
Ціни: теплий салат з печінкою — 270 грн, піца салямі — 290 грн, гостра піца — 250/320 грн, піца Duo Meat — 250/350 грн, паста Каі з беконом і куркою — 275 грн, лапша гостра — 175 грн, свинина Моо в кисло-солодкому соусі — 210 грн
Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 31
Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00
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Фото: Jek Port
Опубліковано: 14 травня 2024
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