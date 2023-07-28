У промзоні на Подолі відкрився простір "КультМотив". Як він виглядає

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Марія Іващук
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На Подолі на території колишнього заводу "КиївМлин" 15 липня відбулось офіційне відкриття культурного простору "КультМотив".

“Культура – наша зброя і розвиток її – наша ціль і мета”, – кажуть засновники простору.

Тут проводитимуть концерти, лекції та інші заходи. На території можна замовити страви української кухні, такі як лінивці та кремзлики, а також сендвічі і салати.

У барній карті – коктейлі, створені з використанням українського алкоголю.

Ціни: кремзлики з грибами – 140 грн, салат "Шопський" – 130 грн, лінивці солоні – 150 грн
Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00
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Опубліковано: 28 липня 2023
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