У промзоні на Подолі відкрився простір "КультМотив". Як він виглядає

На Подолі на території колишнього заводу "КиївМлин" 15 липня відбулось офіційне відкриття культурного простору "КультМотив".

“Культура – наша зброя і розвиток її – наша ціль і мета”, – кажуть засновники простору.

Тут проводитимуть концерти, лекції та інші заходи. На території можна замовити страви української кухні, такі як лінивці та кремзлики, а також сендвічі і салати.

У барній карті – коктейлі, створені з використанням українського алкоголю.