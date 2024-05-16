На Гончара відкрили чарочну “Водограй” із шотами й авторськими настоянками

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Ірина Маймур
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На вулиці Олеся Гончара, навпроти Скверу київських інтелігентів відкрили чарочну “Водограй”.

Про це пише The Village Україна.

Чарочну відкрили друзі Богдан, Костя та Дмитро. До цього вони вже працювали над спільним закладом. Зокрема — відкрили Kisa bar.

Назва чарочної натхненна піснею Володимира Івасюка “Водограй”, зазначають засновники. Вони хотіли створити заклад без відсилання до радянських чарочних.

У “Водограї” пропонують мікс-коктейлі, шоти й авторські настоянки. Над меню працював Євген Смірнов, бар-менеджер Kisa bar.

Наразі їжі в закладі немає. Упродовж місяця запустять буфетне меню з закусками, які доповнюватимуть напої.

Ціни: настоянка LE CASSIS (горілка, льодяник, смородина) — 100 грн, RHCP (білий ром, ананас, чилі, шоколад) — 100 грн, шот FERRARI (біттер, трав’яний лікер) — 120 грн, коктейль CAIPIRINHA (кашаса, лайм, тростинний цукор) — 200 грн

Адреса: вул. Олеся Гончара, 4

Режим роботи: з четверга до неділі — з 18:00 до 23:00; понеділок, вівторок, середа — вихідні

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Фото: Серж Хуцану/The Village Україна

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Опубліковано: 16 травня 2024
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