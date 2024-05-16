Дивіться, яку сорочку із вишитими дронами представили до Дня вишиванки

Вишиванку "Бойова дронівка" створила громадська організація "Всесвітній день вишиванки" спільно з проєктом "Вишивка в одязі видатних українців" спеціально до Дня вишиванки 2024 року.

Головний символ в орнаменті – дрон як зброя української перемоги. Інші символи – козацький хрест, він же хрест Збройних сил України, Державний герб – тризуб та напис англійською "VictoryUA". Облямівка – орнамент Олени Пчілки, що символізує народження нового зі старого коріння.

Головна мета стоврення вишиванки - зібрати кошти на бойові дрони для підрозділу Рубак "Серафими" 104 бригади ТРО ЗСУ та благодійного фонду "Dignitas" і їх збору на "Люті пташки".

Сорочка виготовлена з натурального льону, процес її створення займає 4-5 тижня. Купити її можна за посиланням.