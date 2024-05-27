6 унікальних музеїв України, які варто відвідати

Серед безлічі українських музеїв є направду дивовижні. Зібрали шість таких закладів, які відкривають нові грані нашої культури, історії та мистецтва

Музей гуцульської магії

Влітку 2015 року в невеликій дерев’яній хатині у Верховині відкрився музей, який ілюструє місцеві традиції і діяльність гуцульських чародіїв — мольфарів та знахарів. Незвичайну колекцію збирали десять років.

У музеї можна побачити різноманітні “знаряддя праці” карпатських знахарів, а також лікувальні трави та настої, якими вони оздоровлювали людей. Зокрема, тут є магічні предмети найсильніших мольфарів — Андрія Атаманюка (Ґоя), Михайла Нечая та Марійки Семенихи.

Музей гуцульської магії — водночас і лекторій. Під час екскурсії тут розповідають про значення всіх чаклунських предметів, магію в гуцульському одязі, стародавні магічні замовляння, традиційні лікувальні рецепти горян тощо.

До того ж у музеї проводять майстеркласи з виготовлення магічних артефактів.

Адреса: смт Верховина, вул. Жаб’євський Потік, 66А

Час роботи: щодня з 11:00 до 16:00

Вартість вхідного квитка: 50 грн

Музей “Територія Терору”

Цей музей розташований у Львові на території колишніх ґетто 1941–1943 років та пересильної тюрми № 25, яку використовували для збору в’язнів та їхнього етапування в табори ГУЛАГу.

Біля входу до музею стоїть вагон-телятник. У подібних депортували людей. Основою вагона є оригінальна конструкція, виготовлена в 1951 році в Німеччині.

Приміщення музею складається із декількох кімнат. Перша з них ілюструє довоєнний період з автентичними речами львів’ян. Друга — час, коли вже розпочалася війна. Там представлені 10 історій людей із різних куточків Західної України, а також Польщі. У третьому приміщенні показали квартиру під час обшуку, арешту й депортації мешканців. У четвертому відтворили табірний барак, що став одним із символів доби нацизму.

В інших кімнатах можна побачити експонати німецького й радянського тоталітарних режимів. Зокрема там є копії плакатів часів нацистської окупації та імітація архіву радянських спецслужб зі справами, які влада відкривала на людей. В останній кімнаті, яка має назву “Біла”, зібрали копії сотень фотографій із сімейних архівів.

На подвір’ї музею розмістили декомунізовані радянські пам’ятники, вітражі та зразки мозаїки.

Створення закладу у 2009 році ініціювала Львівська міська рада. Спорудження музейного комплексу тривало впродовж 2014–2016 років.

Адреса: м. Львів, проспект Чорновола, 45Г

Режим роботи: у середу та четвер — з 10:00 до 18:00; із п’ятниці до неділі — з 11:00 до 19:00

Вартість вхідного квитка: 60 грн (повний), 30 грн (пільговий)

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків

Цей приватний музей у 2018 році відкрили в Луцьку, на території Культурно-розважального центру “Адреналін Сіті”. Фундатором та натхненником його створення став хірург і бізнесмен Віктор Корсак.

У музеї можна побачити більш як 800 арт-об’єктів понад 100 видатних митців. Живопис, графіка, скульптура, інсталяція та відеоарт — тут зібрали колекцію творів найкращих українських авторів ХХ– ХХІ століть.

У липні 2018 року на базі музею Корсаків відкрили Художньо-меморіальний музей Миколи Кумановського. Там демонструють речі художника (офортний станок, пензлі, мастихін, старий мольберт, останнє незаверше­не полотно) і розповідають про його життя.

Також серед локацій музейного комплексу є бібліотека мистецької літератури, дві конференц-зали та галерея стритарту “ПоліхромА”.

Адреса: м. Луцьк, Культурно-розважальний центр “Адреналін Сіті”, вул. Карбишева, 1

Режим роботи: у будні — з 12:00 до 20:00, у вихідні — з 11:00 до 20:00

Вартість вхідного квитка: 100 грн (повний), 50 грн (пільговий), середа — вхід вільний

Музей тоталітарної системи срср та пам’яток соцреалізму

В етнопарку Фрумушика-Нова на Одещині просто неба розташований музей тоталітарної системи срср та пам’яток соцреалізму. Там зібрали понад 120 пам’ятників, скульптур та бюстів радянського періоду.

Музей заснували ще до 2014 року. З тих часі сюди звозили пам’ятники з різних куточків України, які були знесені в рамках декомунізації: бюсти Маркса, Сталіна, погруддя Дзержинського, пам’ятники Леніну, яких тут найбільше. Також у музеї експонують пам’ятники радянським науковцям.

Адреса: Одеська область, Тарутинский район у 6,5 км від сіл Старосілля і Весела Долина

Режим роботи і вартість вхідного квитка: дізнавайтеся за телефоном +380 67 519 4262

Музей гончарства в Опішному

Цей знаменитий музей понад 30 років тому відкрили в гончарній столиці України — Опішному на Полтавщині. Його територія — понад 20 гектарів землі, а колекція налічує більше 60 тисяч експонатів.

Музей містить низку екскурсійних об’єктів. Це:

Національна галерея монументальної глиняної скульптури із парком, оглядовими вежами, фотозонами, єдиною в Україні колекцією настінних панно, майстеркласами з гончарства та мальовки тощо.

Садиба філософа й колекціонера Леоніда Сморжа із розмаїттям традиційної опішненської кераміки, унікальною збіркою вишиванок, колекцією стародавніх ікон, скульптурними композиціями тощо.

Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів, де на відвідувачів чекає вишукана опішненська кераміка, родинні фото, недоторканний інтер’єр і справжня мистецька аура.

Меморіальний музей-садиба гончарки Олександри Селюченко із найбагатшою колекцією глиняної іграшки, створеною майстринею.

Центр розвитку духовної культури із алеєю монументальних скульптур, виставковими залами зі змінними експозиціями і лаунж-зоною.

Музей мистецької родини Кричевських. Він розташований у споруді 1916 року в стилі українського модерну і зведений за проєктом видатного архітектора та живописця Василя Кричевського, автора українського Тризуба. Нині тут розгорнуто виставку творів родини Кричевських.

Адреса: Полтавська область, Опішне, вул. Партизанська, 102

Режим роботи: щодня з 08.00 до 17.00

Вартість квитка екскурсійного маршруту по всьому комплексу: для дорослих — 300 грн. для студентів/пенсіонерів — 200 грн, для дітей шкільного віку — 140 грн

Малинський підводний музей скульптур

Цей унікальний підводний музей розташований у затопленому кар’єрі у місті Малині, відомому серед місцевих як “Калюжа”. Його створили для початківців і досвідчених дайверів активісти організації DiveTime. Площа кар’єру складає — 19,3 га, а глибина — 15 м.

Під водою дайвери можуть знайти мотоцикл — муляж, створений з німецького оригіналу, кований якір, човен, трансформаторну будку, макет підводної ракети, ялинку, триноги, вишку, насосну станцію і навіть кілька оригінальних статуй. Усі транспортні засоби перебрали та очистили, аби вони були безпечними для екології і не шкодили кар’єрним рибкам.

Відвідати підводний музей можна як самотужки, так і в межах екскурсій від різних дайверських організацій.

Адреса: м. Малин, вул. Городищанська

Вартість квитка: безкоштовно

Фото: Малинська міська рада; Музей гончарства в Опішному; Музей тоталітарної системи срср та пам’яток соцреалізму; Музей сучасного українського мистецтва Корсаків; Музей “Територія Терору”; Музей гуцульської магії