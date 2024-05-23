За рік "Укрзалізниця" зробила інклюзивними десятки поїздів та вокзалів: подробиці

За рік "Укрзалізниця" зробила інклюзивними електропоїзди, вокзали і станції та вбиральні.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

За це час в компанії встигли модернізувати 39 електропоїздів, а саме оснастили пандусами, місцями для пасажирів на колісних кріслах, навігацією шрифтом Брайля, а також засобами для перевезення пасажирів. Окрім того, пандуси облаштували на 26 вокзалах та станціях, а вокзали Києва, Львова, Дніпра та Вінниці отримали планшети з перекладом на жестову мову для інформування людей з порушенням слуху. За останній рік з'явилося 73 піднімальні платформи для посадки на поїзд пасажирів на колісних кріслах.

Ще на вокзалах встановили 149 кнопок виклику вокзального помічника для допомоги у пересуванні пасажирам маломлбільних груп, 71 понижену касу для людей на колісних кріслах, відремонтували 6 вибиралень для потреб маломобільних груп та облаштували 5 дитячих просторів на вокзалах Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси з безрабр'єрними локаціями та інклюзивними туалетами.

Фото: "Укрзалізниця"