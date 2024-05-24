Varvar Brew й "Мапа Реновації" випустили пиво до Дня Києва

Varvar Brew й "Мапа Реновації" до Дня Києва випустили пиво Peanut&Vanilla Imperial Stout.

Його вперше розлили в лімітовані баночки з метою закохати в Київ якомога більше людей, привернути увагу та щось змінити. Також команда "Мапа Реновації" підготувала окремий матеріал про старовинні закинуті київські броварні. Прочитати його можна, відсканувавши QR, розташований на кожній банці City Cake, частка з продажу яких піде на підтримку їхнього волонтерського руху.

Також компанії планують в неділю 25 травня о 17:00 прогулятися вуличками Києва від Золотих Воріт до бару Varvar, поговорити про історію та архітектуру, та закінчити дегустацією нового пива.

Купити пиво можна за посиланням за 144 гривень.